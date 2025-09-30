Поиск

ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $320,8 млрд с $323 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2025 года снижена до $320,8 млрд (14,0% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $323,0 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Внешний долг РФ во втором квартале 2025 года увеличился на $8,1 млрд, или на 2,6%, с $312,7 млрд после роста в первом квартале на $22,9 млрд с $289,7 млрд.

В результате за первое полугодие 2025 года внешний долг РФ увеличился на $31,0 млрд, или на 10,7%.

Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля, отмечается в комментарии ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });