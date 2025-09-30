ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $320,8 млрд с $323 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2025 года снижена до $320,8 млрд (14,0% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $323,0 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Внешний долг РФ во втором квартале 2025 года увеличился на $8,1 млрд, или на 2,6%, с $312,7 млрд после роста в первом квартале на $22,9 млрд с $289,7 млрд.

В результате за первое полугодие 2025 года внешний долг РФ увеличился на $31,0 млрд, или на 10,7%.

Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля, отмечается в комментарии ЦБ.