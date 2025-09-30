Регуляторы обсуждают введение налога на продажу импортных непродовольственных товаров в ритейле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Регуляторы РФ обсуждают введение налога на продажу импортных непродовольственных товаров продавцами, находящимися на УСН (упрощенная система налогообложения). Это одно из предложений в рамках формирования национальной модели торговой деятельности, подготовленной Минпромторгом РФ во исполнение поручений президента по итогам ПМЭФ-2025, сообщил РБК и рассказали "Интерфаксу" два осведомленных источника.

По информации одного из них, инициативу предлагается внедрить в два этапа. Предполагается, что с 1 июля 2026 года налог, размер которого пока не указан, будет взиматься за продажи товаров на маркетплейсах. Последние получат функции налоговых агентов и будут автоматически перечислять в бюджет налог с каждой транзакции. Мера распространится на товары с маркировкой "Честный знак" в связи с тем, что госинформационная система мониторинга оборота товаров позволяет идентифицировать как российский или импортный тот или иной товар.

После отработки первого этапа налог будет распространен на офлайн-торговлю, находящуюся на УСН. На этом этапе планируется уже переход на определение российского/импортного товара через ГИС Промышленность. Введение обязательной регистрации в ГИСП всех производителей и их производств с подтверждением наличия мощностей и производимой номенклатуры предусмотрено Минпромторгом в рамках новой концепции торговли как для подтверждения возможности не уплачивать новый налог, так и для контроля за оборотом продукции, реализации закона о "российской полке" и статистики.

По задумке министерства, налог на импорт позволит трансформировать УСН в льготу для российских производителей, а также привлекать в бюджеты всех уровней дополнительно порядка 1 трлн рублей в год за счет пресечения контрабанды, сообщил источник.

В Минпромторге не стали комментировать перспективу введения нового налога.

Неделю назад замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов говорил "Интерфаксу", что "при участии делового сообщества Минпромторгом организована работа по обновлению модели регулирования торговой деятельности, учитывающей ее трансформацию, разноформатность, мультиканальность и обеспечивающей честную конкуренцию хозяйствующих субъектов, дальнейшее снижение доли нелегального оборота товаров, доступность социально значимых товаров, поддержку малого и среднего предпринимательства и отечественных производителей".

Предлагается четыре основных направления модернизации регулирования торговой деятельности: борьба с незаконным оборотом товаров; модернизация регулирования деятельности торговых сетей; развитие системы кооперации, малого торгового бизнеса в малых городах, удаленных населенных пунктах и районах Крайнего Севера; совершенствование регулирования деятельности розничных рынков и ярмарок с целью их развития как системообразующих структур для сбыта продукции малых хозяйств, пояснял Чекушов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на прошлой неделе в Совфеде, отмечал, что министерство поддерживает подготовку нового регулирования торговли, и делал акцент на необходимости дерегулировать офлайн-ритейл. "У нас традиционная торговля находится под достаточно такими жесткими ограничениям - доминирование (антимонопольное регулирование - ИФ) и так далее. Соответствующее поручение у Минпромторга есть, коллеги собирают предложения наших торговых сетей, чтобы обобщить и привнести. Мы активно в этой работе участвуем и готовы дальше участвовать и будем поддерживать дерегулирование торговых сетей", - заявлял министр.

Работа над концепцией торговли началась сразу после принятия закона о платформенной экономике, вводящего с 1 октября 2025 года правила регулирования в отношении онлайн-ритейла.

С принятием закона были урегулированы отношения маркетплейсов с основными контрагентами - продавцами, потребителями, пунктами выдачи, в том числе введены ограничения на использование скидок за счет поставщиков, определены условия изменения договоров с ними, разделена ответственность между маркетплейсами и продавцами за контроль над продажей маркированных товаров и др.

Вместе с тем, участники рынка указывали на излишнюю мягкость законодательства, например, в части предоставления онлайн-платформам возможности демпинговать через самостоятельно финансируемые скидки на товары. Необходимость сбалансировать регулирование маркетплейсов с существующим законодательством в других сферах отмечали и кредитно-финансовые организации. Банки указывали на регуляторный арбитраж в пользу онлайн-площадок, оказывающих по факту финансовые услуги своим клиентам, но не подпадающих под жесткие требования, применяемые к традиционным игрокам на этом рынке.