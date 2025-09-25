Минпромторг обновит регулирование традиционной торговли с учетом новых форматов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новое регулирование традиционного ритейла, которое ведомства разрабатывают вслед за принятием законодательства по e-commerce, будет учитывать изменения в форматах торговли, задачи по поддержке отечественных производителей и борьбу с контрафактом, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

О подготовке поправок в закон о торговле с тем, чтобы снизить регуляторное давление на традиционный ритейл и выровнять условия его работы с онлайн-платформами, сообщил 23 сентября министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. "У нас традиционная торговля находится под достаточно такими жесткими ограничениям - доминирование (антимонопольное регулирование - ИФ) и так далее. Соответствующее поручение у Минпромторга есть, коллеги собирают предложения наших торговых сетей, чтобы обобщить и привнести. Мы активно в этой работе участвуем и готовы дальше участвовать и будем поддерживать дерегулирование торговых сетей", - заявил министр.

"В настоящее время при участии делового сообщества Минпромторгом организована работа по обновлению модели регулирования торговой деятельности, учитывающей ее трансформацию, разноформатность, мультиканальность и обеспечивающей честную конкуренцию хозяйствующих субъектов, дальнейшее снижение доли нелегального оборота товаров, доступность социально значимых товаров, поддержку малого и среднего предпринимательства и отечественных производителей", - объяснил Чекушов.

По его словам, речь идет о формировании новой концепция национальной модели торговой деятельности, уточнили там. Предлагается четыре основных направления модернизации регулирования торговой деятельности: борьба с незаконным оборотом товаров; модернизация регулирования деятельности торговых сетей; развитие системы кооперации, малого торгового бизнеса в малых городах, удаленных населенных пунктах и районах Крайнего Севера; совершенствование регулирования деятельности розничных рынков и ярмарок с целью их развития как системообразующих структур для сбыта продукции малых хозяйств.

Актуализировать систему регулирования традиционного ритейла в июне поручил правительству президент Владимир Путин. "Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - отмечал он.