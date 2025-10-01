ГКЗ призывает вводить дифференцированные льготы газовым ТРИЗ по НДПИ по аналогии с нефтянкой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов газа необходимо поддержать налоговыми льготами, индивидуально настроенными для каждого типа ТРИЗ, пишет на страницах журнала "Российского газового общества" генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров.

Вместе с соавторами (замглавы ГКЗ Александр Смирнов, начальник управления аналитики и мониторинга УВС ГКЗ Олег Федосеев, главный научный сотрудник ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Александр Шандрыгин) он определяет основные категории и критерии выделения ТРИЗ газа: ачим и юра, турон и березовские (сенон) отложения, низкая плотность запасов, поздняя стадия разработки.

"По примеру с низкопроницаемыми нефтяными пластами целесообразно разработать систему понижающих коэффициентов при расчете НДПИ для аналогичных газовых пластов. Для низконапорного газа, запасы которого только увеличиваются, возможно, требуется предоставление налогового вычета из НДПИ с достижением определенного коэффициента возмещения затрат недропользователя, связанных с модернизацией объектов поверхностной инфраструктуры и строительства дополнительных стадий объектов компримирования", - пишут исследователи.

В связи с необходимостью создания новых неконвенциональных способов добычи очередным шагом должно стать расширение перечня отложений (постановление правительства РФ от 19.09.2020 №1499), в отношении которых допускается создание технологических полигонов, газоносными отложениями березовской свиты, турона, ачимовки и юры.

Отмечается, что анализ подготовленных к реализации текущих добычных проектов показывает, что целевые показатели добычи обеспечены не более чем на 60%, а по основному сеноманскому горизонту обеспеченность добычи составляет всего 13 лет. В главной газоносной провинции страны - Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО сеноманский горизонт выработан на 73%, неокомский комплекс - на 21%. Остальные запасы сосредоточены в отложениях надсеноманского комплекса (березовская свита и туронские отложения), ачимовских, юрских и доюрском комплексах.

Низконапорный газ

Добывается на зрелых месторождениях в период падающей добычи и требует дополнительных затрат на реконструкцию промысловой инфраструктуры. При выработке запасов на 60-80% доизвлечение остаточных требует уплотняющего эксплуатационного бурения в зонах продуктивных пластов, характеризующихся аномально низкими пластовыми давлениями, мероприятий по снижению обводненности и уменьшению количества поступающих механических примесей, а также ввод дополнительных дожимных компрессорных мощностей. Капитальные вложения в эти мероприятия весьма высоки и не окупаются в существующих экономических условиях.

Для этой категории предлагается снижение НДПИ на газ и конденсат на 80% (для коэффициента извлечения газа от 50% до 70%) и на 100% (если КИГ выше 70%) на объем дополнительной добычи, полученной за счет строительства ДКС.

Дополнительно Шпуров с коллегами рассмотрели проблему низкой плотности запасов (менее 150 млн куб. м на кв. км). Низкая плотность запасов в залежах предопределяет невозможность достижения высоких КИГ при редких сетках скважин, обеспечивающих рентабельность разработки. Предлагается снижение на 70% НДПИ на газ и конденсат. Установление повышающего коэффициента к затратам на ГРР равного 3.

Выше сеномана

Комплекс слабоконсолидированных и низкопродуктивных туронских и сенонских отложений.

Туронский комплекс гетерогенен по своему строению и содержит ловушки и залежи газа, связанные с гранулярными коллекторами (преимущественно глинистые алевролиты с небольшим содержанием песчаной фракции), приуроченными к газсалинской пачке. Основными трудностями промышленной разработки туронских газовых залежей являются низкая проницаемость пласта, высокая расчлененность, высокое содержание глинистых фракций. Сравнительно низкая температура пласта предопределяет работу скважин в гидратном режиме.

Залежи газа березовской свиты сенонского возраста приурочены к глинисто-кремнистым коллекторам (опокам, опоковидным глинам и глинистым опокам) и характеризуются уникальным сочетанием двух факторов: крайне низкой проницаемостью коллектора и высокой начальной водонасыщенностью пластов. Такое сочетание параметров при очень высокой пористости пластов (более 30%) ставит их в один ряд по проблемам разработки с хорошо известными за рубежом залежами сланцевого газа.

Предлагается снижение НДПИ на 100% на газ в течение 180 налоговых периодов с момента начала добычи из залежи.

Юра, ачим

Одним из наиболее перспективных комплексов, который, по мнению авторов, может внести существенный, а может, и определяющий вклад в выполнение целевого сценария добычи, являются низкопроницаемые и глубокозалегающие залежи юрских и ачимовских отложений. Освоение таких запасов и ресурсов потребует значительных инвестиций, связанных не только с суровым климатом, отсутствием дорог, ограниченным периодом навигации, большими расстояниями и сложностью логистики. Особенностями таких залежей являются крайне низкая проницаемость, аномально высокие пластовые давления, сложная обстановка осадконакопления. Продуктивным пластам этих отложений присущи высокая расчлененность и макронеоднородность, связанные с прибрежными и глубоководными обстановками осадконакопления, что сопряжено с высокими геологическими рисками поискового и разведочного бурения. Сверхнизкие коллекторские свойства обуславливают высокую водонасыщенность продуктивных пластов и предельно низкую продуктивность скважин.

Содержащийся в пластовом газе СО2 при взаимодействии с водой вызывает сильный коррозионный износ лифтовых колонн и порождает необходимость применения дорогостоящих насосно-компрессорных труб с высоким содержанием хрома. Этим залежам свойственны также проблемы, обуславливающие необходимость использования технологий и оборудования для предотвращения и борьбы с осложнениями в виде гидратообразования в скважинах и объектах системы сбора и транспорта углеводородов, обводнения продукции и самозадавливания скважин. Перечисленные геологические особенности ачимовских и юрских отложений приводят к низким коэффициентам извлечения газа и конденсата, высокой стоимости и сложности скважин, быстрому падению дебитов, необходимости постоянного ввода новых скважин для поддержания "полки" добычи, обеспечивающей необходимую загрузку оборудования по подготовке сырья до товарного качества. Эффективная разработка многих таких залежей на сегодняшний день нерентабельна.

Предлагается снижение на 70% НДПИ на газ и конденсат в течение 180 налоговых периодов с момента начала добычи из залежи, установление повышающего коэффициента к затратам на ГРР равного 3.