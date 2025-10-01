Поиск

ЦБ Индии оставил базовую ставку на уровне 5,5%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) в среду не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на прежнем уровне по итогам третьего заседания подряд.

Ставка по операциям РЕПО осталась на отметке 5,5% годовых, как и прогнозировало большинство экспертов.

С февраля по июнь 2025 года индийский ЦБ понизил ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов, и теперь она находится на минимуме с августа 2022 года.

RBI улучшил прогноз роста экономики Индии в 2025-26 финансовом году, который начался в апреле, до 6,8% с ожидавшихся ранее 6,5%. При этом прогноз для инфляции был снижен до 2,6% с 3,1%.

