Walmart исключит синтетические красители из продукции своих брендов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, заявила о намерении прекратить использование синтетических красителей в продукции собственных брендов к январю 2027 года.

Компания также планирует отказаться от 30 других ингредиентов, включая искусственные подсластители и консерванты.

Рецептурные изменения затронут всю линейку продуктов питания и напитков, представленных в брендах Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed и Bettergoods.

Переход на натуральные красители (в частности, извлекаемые из свеклы, моркови, шпината и гибискуса) потребует изменения рецептов и тестирования более 1 тысячи наименований товаров. В Walmart утверждают, что примерно 90% продуктов ее брендов уже и так не содержат нежелательных компонентов.

Объявив о переходе на натуральные ингредиенты, Walmart присоединилась к ряду компаний, включая Campbell's, Conagra Brands и Kraft Heinz Co., уже обнародовавших аналогичные планы в ответ на призывы министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, который назвал исключение искусственных красителей из продуктов питания одной из первоочередных задач.