В США в сентябре индекс ISM Manufacturing вырос сильнее прогноза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU -В США в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

ISM Manufacturing находится ниже данного уровня седьмой месяц подряд.

Индикатор новых заказов в сентябре опустился до 48,9 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее, новых экспортных заказов - до 43 пунктов с 47,6 пункта. Подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, вырос до 45,3 пункта с 43,8 пункта.

Индекс объемов производства поднялся до 51 пункта с 47,8 пункта в августе, цен производителей - снизился до 61,9 пункта с 63,7 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в сентябре составил 52 пункта против 53 пунктов в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду окончательным данным. Значение индекса совпало с предварительной оценкой и прогнозом экспертов.

ISM США
Новости

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

