В США индекс ISM Manufacturing в августе вырос до 48,7 пункта, слабее прогноза

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении.

ISM Manufacturing находился ниже данного уровня шестой месяц подряд.

Индикатор новых заказов в августе поднялся до 51,4 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее, новых экспортных заказов - до 47,6 пункта с 46,1 пункта. Подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, вырос до 43,8 пункта с 43,4 пункта.

При этом индекс объемов производства снизился до 47,8 пункта с 51,4 пункта в июле, цен производителей - до 63,7 пункта с 64,8 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в августе достигло 53 пунктов против 49,8 пункта в предыдущий месяц, согласно опубликованным во вторник окончательным данным. Это максимальный уровень с мая 2022 года.

Предварительно сообщалось о более значительном подъеме - до 53,3 пункта. Эксперты не прогнозировали пересмотра с этого уровня.

