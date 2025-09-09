Volkswagen вложит до 1 млрд евро в ИИ-технологии к 2030 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG вложит до 1 млрд евро в технологии искусственного интеллекта к 2030 году.

Автопроизводитель намерен интегрировать ИИ во все сферы своего бизнеса, рассчитывая добиться за счет этого экономии на расходах, сообщил VW в ходе первого дня проходящей в Мюнхене международной выставки IAA Mobility.

Инвестиции будут направлены на разработку автомобилей с использованием ИИ, промышленные приложения и расширение высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры, заявила компания. Ожидаемая экономия на расходах за счет внедрения ИИ, как ожидается, составит до 4 млрд евро к 2035 году.

В VW рассчитывают, что использование ИИ позволит существенно ускорить процесс разработки новых моделей автомобилей, а также технологий.

"Для нас ИИ – это ключ к большей скорости, качеству и конкурентоспособности на всем протяжении цепочки создания стоимости – от разработки автомобилей до их производства", - заявила директор по информационным технологиям компании Хауке Старс.

VW в настоящее время проходит через серьезные изменения на двух ключевых для автоконцерна рынках – в Китае и Германии. Компания фокусируется на разработке новых моделей и реализует масштабную программу сокращения затрат в ФРГ.

В минувшее воскресенье автопроизводитель объявил, что выпустит на рынок линейку небольших электромобилей в следующем году и рассчитывает ежегодно продавать несколько сотен тысяч машин в этом сегменте в среднесрочной перспективе.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,3%.