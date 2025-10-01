Поиск

Запасы нефти в США выросли за неделю на 1,79 млн баррелей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей - до 416,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 26 сентября, увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

