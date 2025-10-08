В США запасы нефти выросли на 3,715 млн баррелей, сильнее прогнозов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 октября, понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысяч баррелей.