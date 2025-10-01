Поиск

Рост цен на яйца на минувшей неделе ускорился до 2,4%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 сентября яйца в рознице подорожали на 2,4%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда они подорожали на 1,5%, темпы роста ускорились.

Цены на гречку, которые в предыдущие две недели "выбирали" между ростом и снижением, на прошлой неделе "определились" - рост составил 0,6%.

Цены на мясо кур повысились на 0,7% (на 0,6% неделей ранее), на говядину, как и неделей ранее, на 0,3%. Цены на свинину выросли на 0,2% (на предыдущей неделе не изменились), на баранину - снизились на 0,6% (на 0,1%).

Сахар-песок подешевел на 0,2% (на 0,1%).

Росстат также сообщил, что цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания на прошлой неделе выросли на 0,6%, сметану, черный чай и печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сыры, творог, овощные консервы для детского питания, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия - на 0,2%, вареные колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, пшеничную муку - на 0,1%.

