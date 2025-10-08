Рост цен на яйца в России на минувшей неделе ускорился до 3,3%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России с 30 сентября пор 6 октября яйца в рознице подорожали на 3,3%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда они подорожали на 2,4%, темпы роста ускорились.

Цены на гречку продолжили рост, но уже более низкими темпами - 0,3% против 0,6% неделей ранее.

Цены на мясо кур повысились на 1,1% (на 0,7% неделей ранее), на говядину - на 0,1% (на 0,3%), на свинину - на 0,1% (на 0,2%), на баранину - также на 0,1% (неделей ранее было снижение на 0,6%).

Сахар-песок подешевел на 0,3% (на 0,2%).

Росстат также сообщил, что за неделю цены на вареные колбасы выросли на 0,6%, мороженую рыбу - на 0,5%, творог и вермишель - на 0,4%, ультрапастеризованное молоко, пшеничный и ржаной хлеб - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное и подсолнечное масло, сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,2%, пастеризованное молоко, сметану, маргарин и водку - на 0,1%.

Снизились цены на соль и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.