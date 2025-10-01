"Долг" Казахстана по компенсации недосокращенной добычи ОПЕК+ вырос до 2,9 млн б/с

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Накопленная задолженность Казахстана по компенсациям недосокращенной добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ по новому графику, представленному секретариатом ОПЕК, выросла до 2,917 млн б/с.

Ранее Казахстан должен был "погасить", то есть дополнительно сократить добычу к согласованным квотам, 2,63 млн б/с в период с сентября по июнь 2026 года включительно.

Старый и новый графики компенсации в тысячах б/с