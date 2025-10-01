"Долг" Казахстана по компенсации недосокращенной добычи ОПЕК+ вырос до 2,9 млн б/с
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Накопленная задолженность Казахстана по компенсациям недосокращенной добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ по новому графику, представленному секретариатом ОПЕК, выросла до 2,917 млн б/с.
Ранее Казахстан должен был "погасить", то есть дополнительно сократить добычу к согласованным квотам, 2,63 млн б/с в период с сентября по июнь 2026 года включительно.
Старый и новый графики компенсации в тысячах б/с
|сент
|окт
|ноя
|дек
|янв.26
|фев.26
|мар.26
|апр.26
|май.26
|июн.26
|Всего
|Казахстан (ст.)
|10
|15
|30
|35
|100
|300
|450
|490
|550
|650
|2630
|Казахстан (нов.)
|16
|21
|86
|126
|198
|306
|456
|496
|556
|656
|2917