OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам с оценкой ее стоимости в $500 млрд, пишет CNBC.

Возможность продать свои акции была предоставлена сотрудникам компании, владевшим ими более двух лет. Всего было реализовано бумаг на сумму $6,6 млрд, тогда как разрешение предусматривало продажу на сумму до $10,3 млрд.

Покупателем акций стал консорциум инвесторов, в который вошли Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

В ходе инвестраунда, завершенного в апреле текущего года, OpenAI была оценена в $300 млрд.

Текущий расчет стоимости OpenAI делает ее самой дорогой частной компанией в мире. Ранее таковой считалась SpaceX, оцениваемая в $456 млрд.