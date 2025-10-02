Правительство РФ утвердило новые параметры отбора проектов модернизации ТЭС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новые параметры отборов проектов модернизации тепловой генерации (тепловых электростанций, ТЭС), говорится в опубликованных постановлениях.

В частности, в рамках "залпового" отбора проектов модернизации с использованием парогазовых установок (ПГУ) российского производства будут выбраны проекты общей мощностью 5 ГВт: с вводом в 2029 г. в целом по стране 1 ГВт, но не более 0,2 ГВт для II ценовой зоны (Сибирь, Дальний Восток), в 2030-2031 гг. - по 2 ГВт, но не более 0,4 ГВт для II ценовой зоны в каждом году.

Общая квота стандартного отбора модернизации с вводами в 2029-2031 гг. снижена до 2 ГВт: с 3,2 ГВт до 1,45 ГВт для I ценовой зоны (европейская часть РФ, Урал) и с 0,8 ГВт до 0,55 ГВт для II ценовой зоны.

Отбор проектов модернизации с вводом в 2029 г. перенесен с 1 на 31 октября 2025 г.

Также правительство определило новые ценовые параметры для проектов модернизации. Для угольной генерации до 90 МВт предельные капзатраты вырастут в 3,4 раза, до 302,9 тыс. руб. за кВт, более 400 МВт - в 4,5 раза, до 243,7 тыс. руб. за кВт. Для объектов мощностью от 90 МВт до 400 МВт расчет капзатрат осуществляется по обновленной формуле, которая также предполагает рост стоимости примерно в 4 раза в зависимости от итоговой мощности.

Для газовой генерации предельные капзатраты увеличены в 2,8 раза: для объектов до 90 МВт - до 124,9 тыс. руб. за кВт, более 300 МВт - до 87,8 тыс. руб. за кВт. Для объектов от 90 до 300 МВт стоимость рассчитывается по формуле в зависимости от итоговой мощности.

В числе прочих решений, правительство также утвердило дополнительную индексацию цен конкурентного отбора мощности на 2025-2026 гг. на 15,16%. Кроме этого определена нормативная база для директивных проектов, когда ответственный за строительство определенного объекта генерации будет отбираться не на конкурсе, а по решению кабмина на основании предложений правкомиссии по электроэнергетике. Предельные капзатраты по таким проектам будут определяться за два месяца до начала поставки мощности.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

Кроме этого функционирует основной рынок мощности, цены на котором складываются в результате ежегодного конкурсного отбора.