Brent подешевела до $65 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в четверг на опасениях, что предложение нефти на мировом рынке превысит спрос.

К 14:26 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,54%), до $65,00 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,34 (0,55%), до $61,44 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на данных Министерства энергетики США о росте запасов нефти и продуктов нефтепереработки на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тысяч баррелей.

Страны G7 договорились усилить давление на государства, продолжающие закупать нефть у России.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Внимание участников рынка направлено за встречу ОПЕК+, которая состоится в воскресенье и на которой будут обсуждаться квоты на добычу на ноябрь. Аналитики предполагают, что квоты будут увеличены, что усилит излишек предложения на мировом рынке.

"На этой неделе в фокусе внимания рынка находится заседание ОПЕК+. Мы ожидаем, что они примут решение продолжить наращивание поставок на рынок, даже несмотря на прогнозы увеличения запасов нефти в мире в 2026 году", - отметил старший экономист Emirates NBD Эдвард Белл.

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

"Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября

Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд

ВТБ сообщил о снижении за год на треть выдачи ипотеки в России

Суд взыскал в доход РФ холдинг "КДВ групп"

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

