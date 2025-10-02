Нефть Brent подорожала до $65,73 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырехмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени растет на $0,38 (0,58%), до $65,73 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,68 (1%), до $65,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,35 (0,57%), до $62,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,59 (0,9%), до $61,78 за баррель.

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Аналитик Nissan Securities Хироюки Кикукава отмечает, что приближение цены WTI к уровню поддержки $60 за баррель подогрело интерес со стороны покупателей. По его словам, росту цен на нефть способствуют также повышенные геополитические риски и ожидания ужесточения санкций против покупателей российской нефти.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России.

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Во вторник истек срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о его продлении до 21 ноября, однако Сенат не смог его принять, что привело к шатдауну.

Министерство энергетики США накануне сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования.

Как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.