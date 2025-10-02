Международные резервы РФ с 19 по 26 сентября увеличились на $0,7 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 сентября составили $713,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 сентября международные резервы равнялись $712,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.