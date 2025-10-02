Поиск

Tesla увеличила поставки электромобилей в III квартале на 7,4%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. увеличила поставки в третьем квартале на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до рекордных 497 099 электромобилей, сообщила компания.

Средний прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков составлял 443 919 автомобилей, респондентов FactSet - 456 тысяч, Bloomberg - 439 612. Годом ранее поставки составили 462 890 машин.

Продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 481 166, остальных - 15 933.

Увеличение продаж было частично обусловлено тем, что покупатели стремились воспользоваться налоговой льготой в размере $7,5 тысяч, действовавшей для приобретения электромобилей. Срок действия этой льготы истек в конце сентября, отмечает MarketWatch.

Производство автомобилей Tesla в июле-сентябре сократилось на 4,8% - до 447,45 тысячи Выпуск Model 3 и Model Y составил 435 826 штук, остальных моделей - 11 624.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за третий квартал после закрытия рынка 22 октября.

С начала 2025 года капитализация Tesla выросла на 14%.

