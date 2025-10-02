Покупка 51% BeringPro обошлась ГК Softline примерно в 700 млн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сделка по покупке ГК Softline (ПАО "Софтлайн") 51% консалтинговой компании BeringPro была совершена по мультипликатору около 4х EV/EBITDA, сообщил директор департамента по слияниям и поглощениям "Софтлайна" Максим Русских на мероприятии, посвященном сделке.

По данным, которые привел управлявющий партнер BeringPro Константин Попов, по итогам 2024 года показатель EBITDA этой компании составил 184 млн рублей (рост на 57,3% год к году).

Исходя из этого, сумма сделки по покупке 51% BeringPro могла составить около 700 млн рублей.

Как уточнил Русских, 2/3 суммы было направлено в компанию для развития бизнеса и погашения долговых обязательств. Оставшаяся 1/3 суммы выплачивается продающей стороне (менеджменту) денежными средствами и акциями ПАО "Софтлайн" (на них приходится около 90% этой части суммы сделки). Предусмотрен 6-месячный Lock-up по этим акциям с поэтапным высвобождением 1/6 пакета ежемесячно.

"Оценка в 4 EBITDA, честно говоря, в моем понимании, для такой компании - на самом деле крайне низкая оценка и продиктована она спецификой этого рынка, где мы сейчас живем", - отметил Русских. Он добавил, что по этой сделке целевой срок окупаемости составляет порядка 5 лет.

О покупке 51% BeringPro "Софтлайн" сообщил 1 октября. Сумма сделки не называлась. Покупателем выступила структура "Софтлайна" - компания "Борлас", занимающаяся ИТ-консалтингом, как и BeringPro. Две компании ставят цель в 2026 году совместно войти в топ-5 крупнейших компаний в сфере ИТ-консалтинга.

BeringPro продолжит работать под своим брендом и сохранит менеджмент.

Ранее BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG. В России компания работала с 2002 года под брендом BearingPoint, ребрендинг в BeringPro состоялся в 2024 году.

Выручка компании в прошлом году выросла более чем на 20%, до 1,96 млрд рублей.