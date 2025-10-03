Денежная база в России снизилась с 19 по 26 сентября на 73,4 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 26 сентября составил 18 875,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 сентября денежная база в России равнялась 18 948,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,39%, или на 73,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.