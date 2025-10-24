Поиск

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 17 октября 19083,9 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 10 октября денежная база в России равнялась 19019,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,34%, или на 64,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

