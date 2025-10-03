Поиск

Польская PERN договорилась о подключении к трубопроводной системе НАТО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Польская логистическая госкомпания PERN заключила соглашение о сотрудничестве с Департаментом инвестиций Организации Североатлантического договора (ZIOTP) о расширении топливной инфраструктуры Польши с целью ее подключения к трубопроводной системе НАТО, сообщило польское Минобороны.

"Реализация этого проекта не только повысит устойчивость Польши к топливным кризисам, но и укрепит ее позиции как стратегического партнера НАТО в регионе. Инвестиции в инфраструктуру транспортировки и хранения топлива соответствуют усилиям по повышению военной мобильности и оперативной эффективности в масштабах всего альянса", - подчеркнули в ведомстве.

Соглашение устанавливает рамки сотрудничества между PERN и ZIOTP на начальном этапе реализации проекта. В документе определены обязанности сторон и этапы реализации проекта, который включает в себя подключение системы, эксплуатируемой PERN, к системе топливопроводов НАТО, а также строительство хранилищ топлива для вооруженных сил альянса.

Департамент инвестиций Организации Североатлантического договора - подразделение при министерстве национальной обороны Польши, отвечающее за подготовку, реализацию и контроль инвестиций НАТО в польскую инфраструктуру. В его обязанности входит планирование, координация и реализация проектов, связанных со строительством и модернизацией оборонных объектов, включая трубопроводы, топливные склады и другую инфраструктуру, необходимую для обеспечения сил НАТО.

PERN - государственная компания, занимающая лидирующие позиции в сфере логистики нефтепродуктов в Польше. Она управляет сетью из более чем 2500 км трубопроводов для транспортировки сырья и топлива, а также 23 нефтебазами по всей стране. Компания отвечает за транспортировку и хранение сырой нефти и топлива, обеспечивая энергетическую безопасность страны и стабильное снабжение экономики сырьем.

