Нефтяники в сентябре получили 30,5 млрд руб. по демпферу, в августе было 80,4 млрд руб.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре 2025 года составили 30,5 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В августе аналогичные выплаты составили 80,4 млрд рублей.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в сентябре выплаты исполнены за август.

Существенное снижение бюджетных отчислений нефтяникам может быть обусловлено "обнулением" демпфера по бензинам: биржевые цены на него в августе существенно превысили предельный уровень для получения средств из госбюджета. Так, средняя цена Аи-92 за август составила 69,34 тыс. руб./тонна при "отсечке" в 66,495 тыс. руб./тонна.

Таким образом, демпферные выплаты в сентябре произведены только по дизтопливу, хотя правительство рассматривало вариант повышения индикатора на 5 п.п. задним числом с августа, чтобы нефтяные компании смогли получить средства из бюджета в прошлом месяце.

Совокупно за прошедшие девять месяцев демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 715,5 млрд рублей.

В середине прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал, что индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен с сентября на 10 процентных пунктов. Накануне соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Как следует из документа, если сейчас по бензину цена может отклоняться на 10% от установленной в НК в топливном демпфере, то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%. Аналогично и с дизтопливом: сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%.

Если депутаты поддержат инициативу, то изменения будут внесены с сентября, а новая отсечка по бензину составит 72,54 тыс. руб./тонна, что чуть выше средней цены в уходящем месяце; по дизтопливу - 74,36 тыс. руб./тонна.