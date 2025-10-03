Поиск

Нефтяники в сентябре получили 30,5 млрд руб. по демпферу, в августе было 80,4 млрд руб.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре 2025 года составили 30,5 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В августе аналогичные выплаты составили 80,4 млрд рублей.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в сентябре выплаты исполнены за август.

Существенное снижение бюджетных отчислений нефтяникам может быть обусловлено "обнулением" демпфера по бензинам: биржевые цены на него в августе существенно превысили предельный уровень для получения средств из госбюджета. Так, средняя цена Аи-92 за август составила 69,34 тыс. руб./тонна при "отсечке" в 66,495 тыс. руб./тонна.

Таким образом, демпферные выплаты в сентябре произведены только по дизтопливу, хотя правительство рассматривало вариант повышения индикатора на 5 п.п. задним числом с августа, чтобы нефтяные компании смогли получить средства из бюджета в прошлом месяце.

Совокупно за прошедшие девять месяцев демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 715,5 млрд рублей.

В середине прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал, что индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен с сентября на 10 процентных пунктов. Накануне соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Как следует из документа, если сейчас по бензину цена может отклоняться на 10% от установленной в НК в топливном демпфере, то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%. Аналогично и с дизтопливом: сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%.

Если депутаты поддержат инициативу, то изменения будут внесены с сентября, а новая отсечка по бензину составит 72,54 тыс. руб./тонна, что чуть выше средней цены в уходящем месяце; по дизтопливу - 74,36 тыс. руб./тонна.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7275 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });