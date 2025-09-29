Поиск

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Для августа изменений не будет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Индикатор отклонения фактической цены бензина от установленной в Налоговом кодексе в топливном демпфере, после которого обнуляются выплаты нефтяникам, повысят на 10 процентных пунктов с сентября, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Если сейчас по бензину эта цена может отклоняться на 10%, то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%, по дизтопливу сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%. Ранее такие изменения анонсировал вице-премьер Александр Новак, но это не уточнял, будут ли изменения по августу.

В представленном в Госдуму законопроекте о таких изменениях не говорится, хотя правительство рассматривало вариант повышения индикатора на 5 п.п. задним числом, с августа, чтобы нефтяные компании смогли получить выплаты из бюджета в рамках топливного демпфера.

Источники "Интерфакса" говорили, что с августа изменений не будет, и, таким образом, нефтяные компании не получат демпфер за август, поскольку средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России, учитываемого в формуле демпфера, в августе составила 69,34 тысячи рублей за тонну, что гораздо выше действующей отсечки в 66 495 рублей/т. Речь идет о сумме выплат порядка 30 млрд рублей.

Благодаря тому, что после прецедента с невыплатой в 2023 году, демпферные выплаты по бензину и дизтопливу были разделены, выплаты по дизельному топливу в августе нефтяники получат.

Законопроектом также установлены условные значения средней цены бензина АИ-92 и дизтоплива на 2028 год. Также, как и в предстоящие годы, она повышается на 3% и в 2028 году по бензину составит 66100 рублей за тонну, по дизтопливу - 62600 рублей за тонну.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Александр Новак правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Цена золота обновила рекорд, превысив $3800 за унцию

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });