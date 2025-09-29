Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Для августа изменений не будет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Индикатор отклонения фактической цены бензина от установленной в Налоговом кодексе в топливном демпфере, после которого обнуляются выплаты нефтяникам, повысят на 10 процентных пунктов с сентября, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Если сейчас по бензину эта цена может отклоняться на 10%, то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%, по дизтопливу сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%. Ранее такие изменения анонсировал вице-премьер Александр Новак, но это не уточнял, будут ли изменения по августу.

В представленном в Госдуму законопроекте о таких изменениях не говорится, хотя правительство рассматривало вариант повышения индикатора на 5 п.п. задним числом, с августа, чтобы нефтяные компании смогли получить выплаты из бюджета в рамках топливного демпфера.

Источники "Интерфакса" говорили, что с августа изменений не будет, и, таким образом, нефтяные компании не получат демпфер за август, поскольку средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России, учитываемого в формуле демпфера, в августе составила 69,34 тысячи рублей за тонну, что гораздо выше действующей отсечки в 66 495 рублей/т. Речь идет о сумме выплат порядка 30 млрд рублей.

Благодаря тому, что после прецедента с невыплатой в 2023 году, демпферные выплаты по бензину и дизтопливу были разделены, выплаты по дизельному топливу в августе нефтяники получат.

Законопроектом также установлены условные значения средней цены бензина АИ-92 и дизтоплива на 2028 год. Также, как и в предстоящие годы, она повышается на 3% и в 2028 году по бензину составит 66100 рублей за тонну, по дизтопливу - 62600 рублей за тонну.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.