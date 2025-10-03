Поиск

Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck в Катаре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck в Катаре, сообщила компания в соцсети.

В апреле Tesla вышла на рынок Саудовской Аравии с этим электропикапом и обновленной Model Y. Компания заявила, что будет поддерживать продажи в регионе с помощью онлайн-заказов, временных торговых точек, станций зарядки Supercharger и сервисных центров.

Tesla начала осваивать рынок Ближнего Востока в 2017 году с ОАЭ. Это первый регион за пределами Северной Америки, где продаются Cybertruck.

Компания не публикует данные о продажах Cybertruck в разбивке по регионам.

В документах о мартовском отзыве этой модели было указано, что с ноября 2023 года по конец февраля 2025 года было выпущено около 46,1 тысячи таких электропикапов.

Tesla Катар ОАЭ Саудовская Аравия Cybertruck США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7280 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });