Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck в Катаре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck в Катаре, сообщила компания в соцсети.

В апреле Tesla вышла на рынок Саудовской Аравии с этим электропикапом и обновленной Model Y. Компания заявила, что будет поддерживать продажи в регионе с помощью онлайн-заказов, временных торговых точек, станций зарядки Supercharger и сервисных центров.

Tesla начала осваивать рынок Ближнего Востока в 2017 году с ОАЭ. Это первый регион за пределами Северной Америки, где продаются Cybertruck.

Компания не публикует данные о продажах Cybertruck в разбивке по регионам.

В документах о мартовском отзыве этой модели было указано, что с ноября 2023 года по конец февраля 2025 года было выпущено около 46,1 тысячи таких электропикапов.