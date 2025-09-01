Падение продаж Tesla на некоторых рынках Европы в августе продлилось 8-й месяц подряд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Снижение продаж электромобилей Tesla на некоторых рынках Европы в августе было зафиксировано по итогам восьмого месяца подряд на фоне растущей конкуренции как со стороны китайских производителей электрокаров, так и традиционных автопроизводителей, сообщает Reuters.

Данные о регистрации новых автомобилей во Франции, Дании и Швеции, которые первыми среди европейских стран опубликовали данные за август, также показали, что выход на рынок обновленной Model Y не оказал существенного влияния на объемы продаж американской компании.

Во Франции продажи Tesla упали на 47,3% относительно августа прошлого года, в то время как в целом авторынок страны вырос на 2,2%. В Швеции реализация новых электромобилей Tesla рухнула на 84% (при общем подъеме рынка на 6%), в Дании - на 42%.

В Норвегии продажи Tesla увеличились на 21,3%, однако китайская компания BYD увеличила продажи более чем втрое (на 218%).

"Одна из причин, по которой мы продолжаем наблюдать разочаровывающие объемы продаж Tesla, - это более конкурентная рыночная среда", - полагает аналитик Schmidt Automotive Маттиас Шмидт.

Также у Tesla небольшой и устаревший модельный ряд. Компания не выпускала новых моделей для массового рынка с момента выхода Model Y в 2020 году, в то время как китайские конкуренты и традиционные автопроизводители наводняют рынок новыми моделями.

Доля Tesla на рынках Западной Европы в первом полугодии упала до 1,7% по сравнению с 2,5% в 2024 году.

Помимо возросшей конкуренции и "застоявшихся продуктовых линеек", Tesla сталкивается со "снижением лояльности к бренду и потерей технологических преимуществ", полагает соучредитель компании SC Insights Энди Лейланд. Он добавил, что низкая стоимость электромобилей американской компании на вторичном рынке также оказывает негативное влияние на продажи новых машин.

По данным исследовательской компании Marketcheck, в Великобритании продажи подержанных Tesla в июле достигли рекордного уровня, подскочив на 270% г/г. Средняя цена Model Y на вторичном рынке за последние два года упала на 41% - до исторического минимума.