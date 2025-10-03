Минфин предложил постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров e-commerce с 2027 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал предложения по постепенному введению НДС на покупки иностранных товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Соответствующий проект федерального закона, вносящий изменения в части первую и вторую НК РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ставка налога будет вводиться поэтапно: в 2027 году она составит 5%, в 2028 году – 10%, в 2029 году – 15%, начиная с 2030 года – 20%.

Речь идет как о зарубежных площадках, так и о российских площадках, которые реализуют импортные товары.

НДС будет удерживаться независимо от того, облагается ли посылка таможенной пошлиной или нет (в настоящее время разрешен беспошлинный ввоз через маркетплейсы посылок стоимостью до 200 евро, свыше этого уровня уплачивается пошлина в размере 15%, на уровне ЕЭК проходит согласование снижения пошлины до 5%).

В 2024 году замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что Минфин РФ видит основания применения для интернет-торговли общих правил налогообложения. В частности, он говорил и о взимании НДС со всех реализуемых электронными магазинами товаров из-за рубежа.

Сейчас (пока поправки в союзное законодательство еще не вступили в силу, ожидается, что это произойдет в 2025 году) приобретаемые в третьих странах через электронные площадки товары приравнены к вещам для личного пользования и не облагаются НДС.