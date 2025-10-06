Индекс Nikkei 225 вырос до рекорда на выборах главы правящей партии Японии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекордный максимум на торгах в понедельник после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рынки Гонконга и Австралии снижаются в понедельник, биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 прибавляет 5%. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной на посту японского премьера.

"Ожидалось, что Nikkkei 225 поднимется до 48000 пунктов к концу года, однако благодаря победе Такаити, индекс уже почти достиг этой отметки, - говорит аналитик Asset Management One Хитоси Асаока. - Рынок приветствует ее планы государственных расходов, однако пока неясно, сможет ли она достичь своих целей, поскольку ЛДП все еще не имеет большинства. Nikkei может откатиться вниз до конца года".

В своем выступлении после победы на выборах Такаити заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счет поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции Yaskawa Electric Corp. (+18,9%), Japan Steel Works (+14,4%), Advantest Corp. (+14%), NEC Corp. (+12,3%), Mitsubishi Heavy Industries (+12,1%).

Бумаги Toyota Motor и Honda Motor прибавляют соответственно 5,2% и 4,5%.

Рыночная стоимость производителя оптического оборудования Nikon поднялась на 4% на информации о том, что франко-итальянский производитель корректирующих и солнечных очков EssilorLuxottica увеличил долю в японской компании до 10,6% с 9%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае.

В число лидеров снижения входят акции производителей электромобилей Li Auto (-3,2%), XPeng (-2,1%), Geely Auto (-2%). Кроме того, дешевеют бумаги Sands China (-3,4%), Galaxy Entertainment (-3,1%), China Mengniu Dairy (-2,8%), Lenovo (-2,8%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Заметное снижение показали акции Wisetech Global (-2,2%), Xero Ltd. (-2%), REA Group Ltd (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Evolution Mining (+2,6%), Northern Star Resources (+1,5%).