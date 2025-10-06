Nikkei 225 вырос до рекорда на результатах выборов главы правящей партии Японии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Японский фондовый индекс Nikkei 225 завершил торги в понедельник на рекордном максимуме после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рынки Гонконга и Австралии снизились, биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 вырос на 4,75% по итогам торгов, в ходе сессии он поднимался выше психологически важной отметки в 48000 пунктов. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной во главе правительства страны.

Среди пяти кандидатов на пост лидера ЛДП, участвовавших в выборах, Такаити считалась главным сторонником стимулирующей бюджетной и монетарной политики, отмечает Reuters.

"Ожидалось, что Nikkkei 225 поднимется до 48000 пунктов к концу года, однако благодаря победе Такаити, индекс уже почти достиг этой отметки, - говорит аналитик Asset Management One Хитоси Асаока. - Рынок приветствует ее планы государственных расходов, однако пока неясно, сможет ли она достичь своих целей, поскольку ЛДП все еще не имеет большинства. Nikkei может откатиться вниз до конца года".

В своем выступлении после победы на выборах Такаити заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счет поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Лидерами роста по итогам торгов в Токио стали акции Yaskawa Electric Corp. (+19,3%), Japan Steel Works (+15,4%), Advantest Corp. (+14%), NEC Corp. (+12,9%), Mitsubishi Heavy Industries (+11,2%).

Бумаги Toyota Motor и Honda Motor прибавили соответственно 4,7% и 4,2%.

Рыночная стоимость производителя оптического оборудования Nikon поднялась на 5% на информации о том, что франко-итальянский производитель корректирующих и солнечных очков EssilorLuxottica увеличил долю в японской компании до 10,6% с 9%.

В то же время бумаги финкомпаний подешевели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии, в том числе, Resona Holdings - на 1,8%, Yokohama Financial Group - на 1,6%, Shizuoka Financial Group - на 1,4%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился на 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае.

В число лидеров снижения вошли акции производителей электромобилей Li Auto (SPB: LI) (-3,3%), XPeng (SPB: XPEV) (-1,8%) и Geely Auto (-1,8%). Кроме того, резко подешевели бумаги Galaxy Entertainment (-3%), China Mengniu Dairy (-2,8%), Alibaba Group Holding (-2,5%).

Уверенный рост на торгах в Гонконге показали акции Zijin Mining (+2,5%), AIA Group (+1,3%), HSBC Holdings (+0,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Заметное снижение показали акции Wisetech Global (-2,2%), Xero Ltd. (-2%), REA Group Ltd (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Evolution Mining (+2,6%), Northern Star Resources (+1,5%).