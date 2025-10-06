Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста на прошлой неделе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5405 руб. (+5,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд рублей в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд рублей в день).

"Продолжительные выходные в Китае, которые захватили практически всю прошедшую неделю и продлятся до 8 октября, охладили активность на валютном рынке. Этот фактор обеспечил локальное укрепление рубля, оказывая большее ограничительное влияние на активность импортеров (около 40% товарного импорта обеспечивается поставками из Китая и Гонконга). Только в конце недели тренд к укреплению рубля приостановился и в пятницу была зафиксирована коррекция к ослаблению рубля, вероятно, на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в преддверии выходных. Кроме того, в пятницу стало известно, что ЦБ в предстоящий месяц снизит объемы ежедневной продажи валюты до 9,54 млрд руб. с 10,34 млрд руб. с учетом изменений операций Минфина в рамках бюджетного правила. И хотя это изменение не кажется существенным, новость могла оказать некоторое дополнительное влияние на коррекционное ослабление рубля в конце недели. По нашим оценкам, с фундаментальной точки зрения актуальным для юаня продолжает оставаться диапазон 11,5-12 рублей. В краткосрочной перспективе (вероятно после завершения выходных в Китае) ожидаем возвращения стоимости китайской валюты в рамки данного коридора. К концу осени ждем попыток тестирования его верхней границы", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составила $65,65 за баррель, что на 1,75% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,86%, до $62 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.