Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 26,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам сентября составило 13 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляют 10,34 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.