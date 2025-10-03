Поиск

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 26,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам сентября составило 13 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляют 10,34 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

Банк России Минфин РФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7277 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });