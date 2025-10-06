Дэн Кац стал первым заместителем директора-распорядителя МВФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил Дэна Каца на посту первого заместителя директора-распорядителя организации с 6 октября, сообщил МВФ.

Глава МВФ Кристалина Георгиева предложила кандидатуру Каца на эту должность 19 сентября.

Пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ стал вакантным после того, как в конце августа 2025 года его покинула Гита Гопинат.

До недавнего времени Кац возглавлял аппарат Министра финансов США Скотта Бессента и был его главным советником по широкому кругу внутренних и международных вопросов, напомнили в МВФ. Бывший старший научный сотрудник Манхэттенского института пришел в Министерство финансов в январе.