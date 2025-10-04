Поиск

Экс-глава МВД Санаэ Такаити избрана новым лидером правящей партии Японии

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити в субботу одержала победу на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает "Киодо".

Всего в выборах принимали участие пять кандидатов: Такаити, главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Синдзиро Коидзуми, экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и бывший глава МИД Тосимицу Мотэги.

Срок полномочий нового главы ЛДП должен продлиться до 2027 года. "Киодо" отмечает, что Такаити позднее в октябре, вероятно, станет премьером Японии и первой женщиной на этом посту.

Ранее "Киодо" отмечало, что избрание на пост председателя ЛДП не гарантирует вступления в должность премьер-министра, поскольку партия утратила большинство в парламенте. Тем не менее ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" до сих пор являются самой значимой силой в парламенте, а оппозиционные партии не демонстрируют единство.

64-летняя Такаити, по оценкам "Киодо", известна "жесткими взглядами на безопасность". Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма.

Такаити считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов, она состоит в рядах крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации и лоббистской группе "Ниппон Кайги". Является заместителем председателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания.

Неоднократно посещала синтоистское святилище Ясукуни - символ японского милитаризма: визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации. Также она критически высказывалась об экономической политике КНР и отстаивала необходимость снизить зависимость от Китая в экономической сфере.

Япония Санаэ Такаити
