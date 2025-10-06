Поиск

OpenAI может получить 10% акций AMD в рамках сделки на десятки миллиардов долларов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI может получить 10% акций чипмейкера Advanced Micro Devices (AMD).

Компании заключили сделку, в рамках которой AMD выпустила в пользу OpenAI варрант на свои обыкновенные акции, говорится в их сообщении. По нему OpenAI может получить до 160 млн бумаг.

Права в рамках варранта будут предоставляться в зависимости от котировок акций AMD и объемов внедрения ее чипов.

В рамках партнерства OpenAI внедрит графические процессоры AMD Instinct общей потребляемой мощностью 6 ГВт. Развертывание первой секции в объеме 1 ГВт начнется во втором полугодии 2026 года.

Разработчик ChatGPT может получить около 10% AMD при исполнении варранта в полном объеме, исходя из общего числа акций в обращении на данный момент.

"Наше партнерство с OpenAI, как ожидается, принесет AMD выручку в размере десятков миллиардов долларов и позволит ускорить развертывание ИИ-инфраструктуры OpenAI", - заявила главный финансовый директор AMD Джин Ху.

Акции AMD подскочили на 23,8% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Другой чипмейкер - Nvidia - в сентябре сообщил, что намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI. Их партнерство предусматривает развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.

AMD Nvidia OpenAI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });