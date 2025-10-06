OpenAI может получить 10% акций AMD в рамках сделки на десятки миллиардов долларов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI может получить 10% акций чипмейкера Advanced Micro Devices (AMD).

Компании заключили сделку, в рамках которой AMD выпустила в пользу OpenAI варрант на свои обыкновенные акции, говорится в их сообщении. По нему OpenAI может получить до 160 млн бумаг.

Права в рамках варранта будут предоставляться в зависимости от котировок акций AMD и объемов внедрения ее чипов.

В рамках партнерства OpenAI внедрит графические процессоры AMD Instinct общей потребляемой мощностью 6 ГВт. Развертывание первой секции в объеме 1 ГВт начнется во втором полугодии 2026 года.

Разработчик ChatGPT может получить около 10% AMD при исполнении варранта в полном объеме, исходя из общего числа акций в обращении на данный момент.

"Наше партнерство с OpenAI, как ожидается, принесет AMD выручку в размере десятков миллиардов долларов и позволит ускорить развертывание ИИ-инфраструктуры OpenAI", - заявила главный финансовый директор AMD Джин Ху.

Акции AMD подскочили на 23,8% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Другой чипмейкер - Nvidia - в сентябре сообщил, что намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI. Их партнерство предусматривает развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.