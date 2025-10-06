Поиск

Самым популярным местом для IPO в Европе стала Швеция

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Швеция является самым популярным местом проведения первичных размещений акций в Европе в 2025 году, сообщает Bloomberg.

В Стокгольме с начала года было объявлено об IPO на общую сумму $6,8 млрд.

На этой неделе на бирже Nasdaq в Стокгольме пройдет крупнейшее размещение в Европе с 2022 года, когда IPO провел германский автопроизводитель Porsche AG. Шведская Verisure, выпускающая системы безопасности, намерена привлечь более 3 млрд евро ($3,6 млрд), торги ее акциями начнутся 8 октября.

В мире Стокгольм в 2025 году занимает пятое место по популярности для проведения IPO после США, материкового Китая, Гонконга и Индии, что является удивительным достижением для рынка, который в три раза меньше лондонского.

Даже несмотря на недавний всплеск IPO в других частях континента, Швеция по-прежнему лидирует с большим отрывом. В этом году на стокгольмскую биржу вышли девять компаний, что является максимальным показателем с 2022 года. При этом пять из десяти крупнейших размещений в Европе в этом году прошли в Стокгольме.

Объем объявленных IPO в Испании и Германии составляет по $1,3 млрд, в Швейцарии - $1,2 млрд. Далее следуют Турция ($653 млн), Польша ($488 млн) и Великобритания ($426 млн).

В число топ-5 компаний по объему IPO на европейских биржах в этом году помимо Verisure входят размещение швейцарской SMG Swiss Marketplace ($1,1 млрд), шведской Asker Healthcare Group (почти $1 млрд), германской Ottobock ($833 млн), шведского Noba Bank ($817 млн).

Nasdaq Стокгольм Швеция США Verisure
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7300 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });