Акции Critical Metals подорожали на 67% на слухах о продаже доли правительству США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цена бумаг горнодобывающей компании Critical Metals резко подскочила на сообщениях СМИ о том, что правительство США ведет переговоры о приобретении доли в компании.

Critical Metals специализируется на добыче редкоземельных металлов. В частности, ей принадлежит крупный проект Tanbreez в Гренландии.

Как сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники, ранее Critical Metals подала заявку на правительственный грант объемом $50 млн, и Вашингтон может предоставить этот грант в обмен на примерно 8% в компании.

Редкоземельные металлы преимущественно добываются в Китае, и на фоне противостояния с Пекином власти США стараются диверсифицировать свои источники поставок. Ранее Белый дом приобрел доли в Lithium Americas и MP Materials.

Акции Critical Metals в понедельник дорожают на 67%.