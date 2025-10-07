"СПБ биржа" намерена вскоре запустить торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" планирует в ближайшие дни начать торги расчетным фьючерсом на индекс, который следует за динамикой Ethereum, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.

Ранее во вторник "СПБ биржа" запустила срочный рынок и начала торги расчетными фьючерсными контрактами на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна и акции самой биржи.

Торги на срочном рынке будут проводиться ежедневно с 10:00 до 00:00 по московскому времени.