СПБ биржа запустила торги на срочном рынке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - СПБ биржа запустила срочный рынок и начала торги расчетными фьючерсными контрактами, говорится в сообщении площадки.

Первыми инструментами на торгах стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткоина и акции самой СПБ биржи.

Торги на срочном рынке будут проводиться ежедневно с 10:00 до 00:00 по московскому времени.

Фьючерсы на СПБ бирже отличаются тем, что финансовый результат - вариационная маржа - фиксируется только по закрытым позициям, отмечается в сообщении. "Отрицательная вариационная маржа не списывается в тех торговых стратегиях, где цена идет против фьючерса, то есть довнесения денег для поддержания позиции не требуется. Например, когда купленная акция захеджирована проданным фьючерсом, что актуально для хеджеров и арбитражеров", - приводятся в сообщении слова гендиректора биржи Евгения Сердюкова.

Биржевая и клиринговая комиссии за сделки с фьючерсами на СПБ бирже не будут взиматься до 30 ноября включительно.

Биржа намерена расширять линейку фьючерсов за счет российских и иностранных базисных активов.

