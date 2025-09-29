Jaguar Land Rover в ближайшие дни возобновит производство после кибератаки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Британская Jaguar Land Rover планирует в ближайшие дни возобновить производство, остановленное в начале сентября в результате кибератаки. Компания сообщила, что проинформировала поставщиков и партнеров о том, что часть ее производственных линий скоро приступят к работе.

Jaguar, выпускающая автомобили Land Rover, Jaguar и Range Rover, впервые сообщила об инциденте в сфере кибербезопасности 2 сентября. Тогда компания была вынуждена отключить все свои системы.

Приостановка производства обходится Jaguar как минимум в 50 млн фунтов стерлингов в неделю ($68 млн), отмечает Reuters. Три ее завода в Великобритании обычно выпускают порядка 1 тыс. автомобилей в день.

На прошлой неделе заводы Jaguar посетили министр по делам науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл и министр промышленности Крис Макдональд. Впоследствии правительство страны пообещало оказать компании поддержку в привлечении кредита в размере 1,5 млн фунтов, призванного смягчить финансовые последствия кибератаки. Гарантии по этому кредиту предоставит экспортно-кредитное агентство Великобритании (UK Export Finance, UKEF).