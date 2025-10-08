Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 3 октября в связи с заключением мирового соглашения прекратил производство по делу о банкротстве бывшего председателя совета директоров и совладельца (49,79%) Анкор банка, а также известного кондитера Андрея Коркунова.

Как сказано в определении на сайте суда, суд 3 октября утвердил мировое соглашение, заключенное между финансовым управляющим должника, представителем собрания кредиторов и третьим лицом ООО "Динамика" (Казань).

"Настоящее мировое соглашение заключено с целью прекращения производства по делу... о несостоятельности (банкротстве) Коркунова Андрея Николаевича путем достижения соглашения и восстановления платежеспособности должника", - отмечается в документе.

В определении суда говорится, что решение о заключении мирового соглашения было принято на собрании кредиторов 16 января 2025 года большинством голосов.

Задолженность бизнесмена перед кредиторами превышает 564 млн рублей, в том числе перед Анкор банком в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 1,1 млн рублей, перед министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан - 564 млн рублей, перед ООО "Юридическое агентство "Фемида" - 5,7 тысячи рублей.

Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций составили 44,5 млн рублей, в том числе банку 772 тысячи рублей и 43,2 млн рублей министерству земельных и имущественных отношений Татарстана.

Итого, подчеркивается в судебном акте, в соответствии с мировым соглашением сумма долга, включенная в реестр кредиторов, составила 609,1 млн рублей.

По условиям соглашения исполнение обязательств должника будет производиться ООО "Динамика" путем безналичного перечисления денежных средств на счета кредиторов.

ООО "Динамика" должно перечислять министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по 100 тысяч рублей ежемесячно начиная с 1 июля 2025 года по 1 июня 2026 года включительно, а начиная с 1 июля 2026 года - по 23,4 млн рублей ежемесячно по 1 июня 2028 года включительно. Всего 563,5 млн рублей.

Обязательства должника считаются прекращенными в момент полного поступления денежных средств на счет кредитора. При этом должник не лишен возможности исполнить свои обязательства перед кредиторами самостоятельно за счет своего имущества.

Заявление о банкротстве Коркунова от имени Анкор банка подало АСВ. В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении гражданина Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632,4 тысячи рублей невозвращенного кредита, 486,6 тысячи рублей процентов и 772 тысячи рублей пеней.

Столичный арбитражный суд 11 марта 2021 года признал Коркунова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Московского округа 27 апреля 2022 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 8 февраля признал обоснованным требование Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана о включении в реестр кредиторов Коркунова 517,2 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 декабря 2024 года отказал Анкор банку в лице АСВ в установлении запрета Коркунову выезжать из Российской Федерации. Апелляция тогда оставила в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 сентября отклонил заявление Анкор банка о запрете Коркунову покидать границы.

Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивая сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию с торговой маркой "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики. В июле 2008 года он вместе с партнёрами приобрел казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

Банк России отозвал лицензию у Анкор банка 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

В июне того же года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказ отменил и признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника" 9 человек, включая Коркунова. Арбитражный суд Поволжского округа 25 октября 2021 года оставил постановление апелляции в силе. 3 февраля 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре этого решения.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".