Росстат отметил ускорение роста цен на бензин за неделю до 0,85%

С начала года к 6 октября цены выросли на 10,15%, более чем вдвое обогнав уровень общей инфляции

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 30 сентября по 6 октября выросли на 0,85% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,8% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,3% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, сообщил Росстат.

С начала года к 6 октября цены выросли на 10,15%, более чем вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,53% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 6 октября была на уровне 64,33 рубля (на 29 сентября - 63,78 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 61,19 рубля (60,61 рубля), АИ-95 - 66,41 рубля (65,90 рубля), АИ-98 - 86,06 рубля (85,51 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 30 сентября по 6 октября замедлили рост до 0,42% после повышения на 0,64% с 23 по 29 сентября, на 0,44% с 16 по 22 сентября, на 0,22% с 9 по 15 сентября, на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 4,10%.

Средняя цена ДТ в стране на 6 октября составляла 72,94 рубля за литр (неделей ранее 72,63 рубля)

В 2024 году потребительские цены на бензин встране выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
