Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором

Однако он может замедлить снижение инфляционных ожиданий, считает глава ЦБ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на бензин носит временный характер, он не является источником устойчивой инфляции, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Финополис".

"Сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временно", - добавила она.

Глава ЦБ отметила, что бензин относится к товарам-маркерам, влияющим на инфляционные ожидания населения.

"Это товары, на рост цен которых больше всего обращают внимание люди, и они могут делать вывод, интерпретировать, переносить такие ожидания на общий темп роста цен, то есть влиять на инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания, конечно, становятся одним из факторов, за которым мы очень внимательно смотрим, принимая решения по ключевой ставке. И рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий. Сейчас они пока, к сожалению, остаются на повышенном уровне", - подчеркнула Набиуллина.

