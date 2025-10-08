Поиск

Рост цен на овощи и фрукты в РФ за неделю ускорился до 1,1%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 30 сентября по 6 октября повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 0,2%. Тогда рост впервые был отмечен с конца апреля.

В частности, цены на помидоры повысились на 8,1% (на 7,4% неделей ранее), бананы - на 1,9% (на 1,3%), капусту - 0,1% (снижение на 0,3%).

Цены на картофель не изменились.

Остальная продукция, о ценах на которую сообщает Росстат, подешевела. Так, цены на морковь снизились на 1,3% (на 1,3%), свеклу - на 1,2% (рост на 0,1%), яблоки - на 1% (на 1,5%), лук - на 0,8% (на 2,2%), огурцы - на 0,1% (на 1,7%).

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 8,7%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 16,5%, лук - на 18,2%, морковь - на 3,8%, картофель - на 23,7%, капуста - на 30,6%, помидоры - на 24,3%, бананы - на 11,3%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

