Сбер предложил расширить операции с криптовалютами на всех квалифицированных инвесторов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает расширить возможность проведения операций с криптовалютами на всех квалифицированных инвесторов, заявил на "Финополисе" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мое предложение - просто двигаться быстро, расширять это до "квалов" и, соответственно, делать это на основании экспериментально-правового режима (ЭПР)", - сказал он, уточнив, что имеет в виду квалифицированных инвесторов в их нынешней градации.

Банк России в конце 2024 года запустил экспериментальный правовой режим, который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте. Регулятор в марте сообщил, что предложил правительству разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для категории "особо квалифицированных" инвесторов.

Первый зампред Сбера подчеркнул, что число граждан, пользующихся криптовалютами, измеряется миллионами (7-10 млн россиян). "Давайте теперь посмотрим, сколько "суперквалов" всего в стране. Примерные оценки. Если доля Сбера - 30%, то "суперквалов", мы видим, 30-40 тысяч... Разница между 7 миллионами и 40 тысячами такая приличная. Выглядит так, что регулирование все-таки должно быть шире, чем для "суперквалов"", - отметил Ведяхин.

По его словам, "суперквалы" уже давно проводят сделки с криптовалютами.

Он добавил, что нужно регулировать этот рынок.

"Действовать надо быстрее, есть хорошая тема, хороший инструмент - ЭПР. Может быть, можно не делать отдельную зону, потому что как только появляется эта специальная зона или парк развлечений, то это заканчивается такими перекосами структурными", - подчеркнул Ведяхин.

"Сейчас разговор - давайте Россия будет лидером по крипте, а у нас пока что нет регулирования. Пока не будет хорошего, качественного, проактивного регулирования, сложно быть лидером по крипте. Либо будут отдельные физлица в России, которые лидеры в крипте, или отдельные юрлица, которые лидеры в крипте, в принципе мы и так их все знаем, но к ним есть много вопросов, как я понимаю", - добавил он.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский согласился, что, возможно, следовало бы не специальную зону по операциям с криптовалютами создавать, а делать это в рамках ЭПР.

"Можно не зону создавать, то есть как-то территориально выделять, а регуляторно выделить, чтобы пролететь по-быстрому. И действительно регулятор умеет качественно это организовывать", - сказал он на форуме.

Он также поддерживает распространение операций с криптовалютами на всех "квалов", что позволит распространить это примерно на 7 млн инвесторов.

Председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов полагает, что самым быстрым способом запуска операций с криптовалютами было бы признание их биржевым товаром.

"Я считаю, что быстро в нашей правовой конструкции - это признать биткоин биржевым товаром. У нас есть все лицензии, у нас есть всё регулирование. У нас "квалов" - 600 тысяч, инвесторов - 7 миллионов. Если у вас 2 тысячи человек нарушают закон, это проблема прокуратуры и правоохранительных органов. Если у вас 7 миллионов будут нарушать закон, это проблема закона. Не надо делать такие законы, которые ставят миллионы человек в нелегальное положение. Наша задача - снизить риски, а вовсе не покрасить людей в черный цвет. Поэтому скорость - самое важное", - сказал он.

По его мнению, если идти по пути создания специальных зон и режимов, то на юридические дискуссии будет потрачено еще лет пять.

"Это невозможно, поэтому нужен простой вариант, а там жизнь покажет. Жизнь покажет, отталкиваться надо от текущей статистики", - заявил Швецов.