ЦБ не исключил допуска "обычных квалов" к криптовалютным инструментам после тестирования

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность допуска к инвестированию в криптовалюты квалифицированных инвесторов, а не только "суперквалов", заявил на форуме "Финополис" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Может быть, имеет смысл обсудить идею того, что квалы после там какого-то спецтестирования, давайте подумаем, что это такое, они тоже могут получить здесь какие-то допвозможности. Но что это будет за тестирование, надо будет проговорить", - сказал он.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Но эти критерии не окончательные, они продолжают обсуждаться Минфином и ЦБ.