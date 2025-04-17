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Производитель чипов TSMC увеличил квартальную чистую прибыль на 60%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в первом квартале увеличил чистую прибыль на 60,3%, лучше прогнозов, благодаря активному спросу на микрочипы для поддержки технологий искусственного интеллекта.

Чистая прибыль TSMC в январе-марте составила 361,56 млрд новых тайваньских долларов ($11,13 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали показатель на уровне 354,1 млрд долларов.

Выручка компании в январе-марте составила 839,25 млрд новых тайваньских долларов, увеличившись на 42%.

В том числе на самые продвинутые микропроцессоры, изготовляемые по технологиям 7 нанометров и меньше, пришлось 73% общей выручки.

Сюрпризом для аналитиков стал тот факт, что TSMC подтвердила годовой прогноз выручки, предусматривающий рост показателя более чем на 20%, несмотря на объявленные Соединенными Штатами импортные пошлины. Прогноз капиталовложений был подтвержден на уровне $38-42 млрд.

В отношении Тайваня сейчас действует пошлина на весь импорт в США в размере 10%. Тариф может вырасти до 32%, если сторонам не удастся достичь торговой сделки до истечения 90-дневного периода, на который были отложены повышенные пошлины.

TSMC США Тайвань
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