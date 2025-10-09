Поиск

Airbus в январе-сентябре увеличил поставки до 507 самолетов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в сентябре поставила 73 самолета 41 клиенту, Об этом сообщила сама компания.

За первые три квартала 2025 года поставки составили 507 лайнеров 79 покупателям (рост на 2% по сравнению с 497 самолетами за аналогичный период 2024 года).

В сентябре компания получила заказы на 10 лайнеров.

Общее количество заказов за девять месяцев текущего года составило 610, чистое (с учетом отказов) - 514 самолетов.

Airbus планирует по итогам 2025 года передать клиентам 820 самолетов, что на 7% превысит прошлогодний показатель.

С начала 2025 года капитализация Airbus выросла почти на 33% (до 162,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 9,5%.

Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });