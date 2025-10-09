Airbus в январе-сентябре увеличил поставки до 507 самолетов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в сентябре поставила 73 самолета 41 клиенту, Об этом сообщила сама компания.

За первые три квартала 2025 года поставки составили 507 лайнеров 79 покупателям (рост на 2% по сравнению с 497 самолетами за аналогичный период 2024 года).

В сентябре компания получила заказы на 10 лайнеров.

Общее количество заказов за девять месяцев текущего года составило 610, чистое (с учетом отказов) - 514 самолетов.

Airbus планирует по итогам 2025 года передать клиентам 820 самолетов, что на 7% превысит прошлогодний показатель.

С начала 2025 года капитализация Airbus выросла почти на 33% (до 162,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 9,5%.