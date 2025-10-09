Набиуллина связала ускорение недельной инфляции в РФ с волатильными компонентами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощной продукцией и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Банка России Finopolis.

Она в очередной раз подчеркнула, что недельные данные для ЦБ не столь показательны, он будет больше ориентироваться на месячные, которые будут опубликованы в пятницу.

"Мы всегда подчеркивали, и я сейчас хочу подчеркнуть, что недельные индикаторы инфляции не очень показательны, потому что это все-такие не очень широкий круг товаров и услуг. Мы с большим вниманием относимся к месячным ценам, данные (Росстата - ИФ) по инфляции (в сентябре - ИФ) выйдут в эту пятницу", - сказала она.

"Но что касается даже недельных темпов роста цен за последние четыре недели, можно сказать следующее: в основном это отражает повышенный темп роста по волатильным компонентам - по плодоовощам, по бензину. Мы не видим, чтобы устойчивые компоненты инфляции, которые отражаются именно в недельных индексах, росли повышенными темпами. Они (темпы роста на устойчивые компоненты - ИФ) где-то приблизительно средние по летним месяцам, может быть, даже чуть ниже, чем в августе. Будем смотреть на месячные данные, это более "говорящие" данные", - заявила Набиуллина.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Продолжился разгон цен на автомобильный бензин - за неделю с 30 сентября по 6 октября он подорожал на 0,9% (после роста на 0,8% неделей ранее).

Цены на плодоовощную продукцию с 30 сентября по 6 октября выросли на 1,1% (после роста на 0,2% в предыдущую неделю).